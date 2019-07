Incidente stradale sulla Litoranea, tra Latina e Sabaudia, nel territorio di Bella Farnia. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Nello scontro tre persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale dalle ambulanze dell'Ares 118.



Le persone coinvolte, stando alle prime informazioni, non sono particolarmente gravi.