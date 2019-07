Incendio alla scuola Cesare Battisti di Velletri, danneggiati e anneriti gli uffici amministrativi

Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio all’interno dell’istituto Agrario Cesare Battisti di Velletri. Ad avvertire il forte odore di bruciato e a notare che i locali del piano terra si riempiva di fumo è stato il personale della scuola poco prima delle 14.30. Quando hanno visto le fiamme sprigionarsi da uno sgabuzzino hanno chiamato i vigili del fuoco che in pochi minuiti sono arrivati nella sede della scuola in via Ferruccio Parri.



Un intervento celere che ha permesso di mantenere arginati i danni delle fiamme al solo magazzino che conteneva materiale di diverso genere, evitando che si propagasse ad altri locali. Quello che non hanno potuto impedire è stato il propagarsi del fumo e della fuliggine che ha invaso l’intero piano terra annerendo pareti e mobili. In quell’ala dello stabile ci sono in larga parte gli uffici amministrativi della scuola, quelli che in questo periodo hanno molto da lavorare per organizzare il lavoro in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico. La causa dell’incendio sembra riconducibile ad un corto circuito dell’impianto elettrico.



© RIPRODUZIONE RISERVATA