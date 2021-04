Roma, incendio in un appartamento all'Eur: morta una donna, il figlio grave colpito da una fiocina

Dramma all'Eur. Una donna è morta e il figlio è rimasto gravemente ferito nell'incendio del loro appartamento, questa mattina alle 9.15 circa in via Grotte d'Arcaccio, a Roma. I vigili del fuoco sono dovuti accorrere con diverse squadre per domare il rogo che, da una delle due camere da letto, si è propagato all'intero appartamento.

Nello spegnimento delle fiamme i pompieri hanno rinvenuto il corpo della donna ormai morta mente il figlio è stato portato in salvo anche se in gravi condizioni, e trasportato d'urgenza al Sant'Eugenio. Sul posto anche i carabinieri della compagnia Eur. Si indaga per cercare stabilire cosa possa aver innescato le fiamme.

Più tardi è uscita fuori una nuova verità: avrebbe una vistosa ferita alla testa la donna trovata morta mentre il figlio, soccorso in gravi condizioni, sarebbe stato ritrovato con una fiocina conficcata nell'occhio. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Tra le ipotesi al vaglio quella che possa essersi trattato di un omicidio-suicidio.

