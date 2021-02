ROMA - Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato in un appartamento a Medaglie d'Oro, in via Gualtiero Serafino 8. Le fiamme si sono sprigionate in un appartamento al quarto piano adibito a bed and breakfast . I vigili del fuoco sono arrivati in forze: inviate tre con l'ausilio di due autobotti, l'autoscale, il carro teli, il carro autoprotettori, il funzionario di giuardia e il capo turno. Concluse le operazioni di spegnimento l'appartamento, dove al momento non c'erano ospiti, è stato dichiarato inagibile. In corso gli accertamenti per stabilire l'origine delle fiamme. Tanta paura tra gl ialtri inquilini dello stabile che sono scesi in strada. Nessuno sarebbe rimasto intossicato nè ferito. Disagi per il quartiere dove si è diffusa una nube nera. Problemi anche per la circolazione, dovuti al cordone di sicurezza messo in atto da Polziia locale e al tre forze dell'ordine per permettere l'intervento dei vigili del fuoco.

Ultimo aggiornamento: 16:58

