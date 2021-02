Incendio ieri sera in un appartamento al quinto pianbo di via Lablance 37 alla Serpentara. Le fiamme, a quanto accertato dai vigili del fuoco intervenuti con le squadre Prati e Nomentano, si sarebbero sviluppate nel salone dell'abitazione, per cause ancora imprecisate. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

