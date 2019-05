Anzio, incendio in un palazzo: messa in salvo coppia di ultranovantenni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura nella notte tra venerdì e sabato ad Anzio dove un vasto incendio è divampato all’interno dei garage di un palazzo al civico 7 di viale Adriano. Gli agenti di una Volante intervenuti immediatamente sul posto, non hanno avuto paura: hanno prima messo in sicurezza tutti gli inquilini presenti, raggruppandoli nel cortile e portandoli a debita distanza, poi, però, resisi conto che mancava all’appello una coppia di anziani residente al pian terreno, non hanno esitato a raggiungere, strisciando a terra per evitare le fiamme e il fumo che fuoriuscivano dalle grate di areazione, l’appartamento abitato dai due, un uomo di 91 anni e la moglie di 93. L’anziano era terrorizzato e chiedeva aiuto per spostare la donna, immobilizzata a letto. Gli agenti, con coraggio, sono riusciti a portare entrambi in salvo.Nel frattempo sul posto è arrivata anche la 23A la partenza dei vigili del fuoco. I pompieri, indossati gli autoprotettori, erano già scesi nel garage per affrontare il fuoco, quando i poliziotti sono rientrati nella palazzina per salvare la coppia. Con un pericolo in più: in uno dei box era parcheggiata anche una Skoda alimentata a Gpl che, se raggiunta, dalle fiamme, sarebbe potuta esplodere da un momento all’altro. Dopo circa un’ora, l’incendio è stato domato. La scintilla sarebbe stata innescata, da un primo riscontro, da un corto circuito dell’impianto elettrico di una Ford Fiesta parcheggiata. Il rogo ha completamente distrutto l’automobile e uno scooter, danneggiando tubazione e annerendo la facciata dello stabile. Un appartamento è stato dichiarato momentaneamente inagibile.Molti inquilini sono stati medicati sul posto dal personale del 118 per intossicazione da monossido di carbonio. I due coraggiosi poliziotti, poi supportati dai colleghi del commissariato di Anzio, sono poi andati in pronto soccorso e per la prolungata esposizione ai fumi sono stati refertati con 5 giorni di prognosi. Sul posto anche l’amministratore del condominio per la conta dei danni. Quella Skoda, infine, come veicolo a Gpl, non doveva essere parcheggiata nel garage.