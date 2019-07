Santa Severa, dramma alla festa del surf: bimba ha malore, soccorsa in elicottero

Una bambina ha accusato un malore, con forti dolori al petto, mentre era in spiaggia con la famiglia, non lontano dal castello di Santa Severa e dall'evento Surf Expo 2019, in corso da venerdì scorso, sul litorale a nord di Roma.

Sofia muore a 12 anni dopo tre giorni di agonia: fatale l'incidente in vacanza nella piscina idromassaggio

Richiamata dall'allarme lanciato dalla mamma, corsa verso la vicina area della manifestazione sportiva, è intervenuta, per il primo soccorso, proprio la postazione della Croce Rossa - Squadra Opsa a servizio proprio dell'evento a cui partecipano, tradizionalmente, decine di surfisti. A darne notizia l'ufficio stampa dell'evento sportivo.

È successo poco prima delle 16. La bimba, di circa 12 anni, di origine filippina, è stata quindi soccorsa e trasferita su un ambulanza della Croce Rossa e poi trasportata con l'elisoccorso al policlinico Gemelli di Roma. A quanto è stato riferito, al momento del trasporto, le condizioni della bimba erano leggermente migliorate.

Ultimo aggiornamento: 17:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA