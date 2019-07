Sperlonga, uomo di 55 anni muore mentre fa il bagno: vano ogni tentativo di rianimarlo

Tragedia sulla spiaggia di Levante a Sperlonga, nel tratto di costa compreso tra il porto e la Grotta di Tiberio. Un uomo di 55 anni, Sergio Carnevale, stava facendo il bagno quando ha accusato un malore. Tempestivo l'intervento del bagnino e degli operatori dello stabilimento che hanno tentato il tutto per tutto per salvare la vita del bagnante. Poco dopo, nel parcheggio del lido, è atterrato anche Pegaso, l'elicottero del 118, ma ogni tentativo di rianimare l'uomo è risultato vano.

Le operazioni di massaggio cardiaco e respirazione bocca a bocca sono andate avanti per oltre 20 minuti ma non c'è stato nulla da fare. Cordoglio sull'intero tratto di costa, da anni frequentato dal bagnante che divideva la sua vita tra l'Australia, dove era nato, e la costa pontina, era infatti domiciliato a Fondi. Qui aveva parenti e tanti amici, per questo amava trascorrere sulla costa pontina le sue estati. L'uomo era molto conosciuto, stimato e amato da tutti. Sul luogo dell'accaduto si sono portati, poco dopo, anche i carabinieri di Sperlonga appurando come, in effetti, si fosse trattato di un malore.

Ultimo aggiornamento: 17:59

