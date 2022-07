Genzano, incendio in via Montegiove Nuovo: chiusa la strada, fiamme e fumo vicino alle case

Incendio a Genzano nella zona a ridosso del centro abitato: chiusa la strada provinciale via Montegiove Nuovo in entrambe le direzioni. Il fuoco alto decine di metri e le nubi neri hanno invaso case, palazzine e strutture commerciali. Salvati un cavallo e altri animali in un terreno nelle vicinanze. Al lavoro da circa un'ora vari mezzi dei vigili del fuoco e della protezione civile, le fiamme si stanno avvicinando pericolosante alle case e alla strada, tra il fuggi fuggi generale e i cittadini serrati in casa. Alcune abitazioni sono state evacuate a scopo precauzionale. Sul posto la polizia locale, una volante del commissariato di Genzano, i pompieri di Velletri e la protezione civile di Genzano, ma si sta chiedendo ausilio a più autobotti visto il fronte del fuoco molto vasto e pericoloso. Inceneriti decine di ettari di folta vegetazione incolta, alberi secolari, frutteti e uliveti.

Foto Video Luciano Sciurba