Roma, tenta di scassinare un negozio di monopattini: arrestato 48enne romano

A coglierlo sul fatto, mentre provava a forzare saracinesca e porta a vetri di un negozio di monopattini elettrici e segway, in via Celimontana, è stato un passante. Così il proposito di un 48enne romano, senza occupazione e con precedenti, si è concluso nel peggiore dei modi. L'uomo grazie alla segnalazione e alla precisa descrizione fatta dal testimone è stato arrestato poco dopo dai carabinieri.



Al momento dell'arresto, in via dei Fori Imperiali, il ladro si trovava ancora in possesso della chiave a pappagallo usata per scassinare le serrature. Attualmente è ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. © RIPRODUZIONE RISERVATA