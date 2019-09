Cade un fulmine, capannone di falegnameria in fiamme a Velletri

Il laboratorio di un restauratore è andato a fuoco questa sera e le fiamme stanno divorando l'intero stabile in via Cori a Velletri. L'incendio è divampato poco dopo le 21 quando imperversava un violento temporale con tuoni e fulmini. Pare infatti che tra le principali cause ipotizzate ci sia proprio quella di un fulmine che, caduto sulla struttura, ha innescato le fiamme. Sul posto sono al lavoro due squadre di vigili del fuoco, una di Velletri e l'altra di Nemi ma non bastano ed è stato chiesto una ulteriore squadra di rinforzo.

