Lecco, fulmine abbatte albero. Feriti due 16enni e un bimbo di 8 anni: paura in riva al lago di Como

Il primo è stato colpito dal fulmine e ha riportato ustioni di secondo grado al torace. L'altro ha subito un trauma cranico, dopo essere stato colpito in testa da un albero, precipitato proprio a causa del fulmine. Vittime sono due ragazzi di 16 anni, rimasti feriti in via Montecchio Nord a Colico, in provincia di Lecco, sulle rive del lago di Como. Il crollo della pianta ha ferito in maniera lieve anche un bambino di otto anni.

Il più grave dei due 16enni, ustionato dalla violenta scarica elettrica, è stato trasportato rosso all'ospedale di Gravedona.

L'altro, centrato in testa dall'albero, è stato ricoverato a Lecco. Entrambi in codice rosso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, due automediche e due ambulanze.

Gita da incubo

Secondo quanto riporta Il Giorno, i due adolescenti facevano parte di una comitiva di una ventina di persone. Tutti adolescenti e bambini di un centro estivo di Edolo, in provincia di Brescia, da dove erano partiti: stavano partecipando a una gita sul Lario ed erano appena tornati a riva col pedalò, quando sono stati sorpresi da un'improvviso acquazzone. I due 16enni e il bambino di otto anni si erano riparati sotto quell'albero, insieme a un quarto minorenne, per ripararsi dalla pioggia battente. Per poco quel riparo improvvisato non si trasformava in una trappola mortale.