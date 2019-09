Meteo, diretta maltempo: Firenze allagata, nubifragio a Roma. In Abruzzo allerta arancione

19.24, allagamenti nella Capitale. Primi disagi alla viabilità a Roma: allagato il sottopasso in via Turano. Chiusa la stazione di Colli Albani per danni da maltempo. Circolazione ferroviaria rallentata per maltempo tra Roma Casilina e Ciampino. Per questo motivo i treni, in entrambe le direzioni, potranno subire forti ritardi, limitazioni di percorso o cancellazioni di corse.



Un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale nel tardo pomeriggio. Pioggia battente, tuoni e un forte vento stanno colpendo la città proprio in queste ore. Ancora chiuso il sottovia Ignazio Guidi, da Corso d'Italia all'altezza dello svincolo di via Campania, per accertamenti tecnici a seguito di allagamento. La chiusura interessa il tratto in direzione di via Nomentana e piazzale della Croce Rossa, nei pressi del Muro Torto.Emessa un'allerta meteo , per la giornata di domani martedì 3 settembre, dal Dipartimento della Protezione civile nazionale. A comunicarlo è il Centro Funzionale d'Abruzzo. Nello specifico è stata emessa un'allerta arancione, che indica una criticità moderata per rischio idrogeologico dovuto ai temporali, in riferimento al bacino Tordino-Vomano, nel Teramano, al bacino del Pescara e ai bacini Alto del Sangro e Basso del Sangro, nella provincia di Chieti. Allerta gialla, invece, corrispondente a criticità ordinaria, per il bacino dell'Aterno e quello della Marsica. Nella giornata di domani, «fin dalle prime ore del mattino e per le successive 18-24 ore - fa sapere il Centro funzionale d'Abruzzo - si prevedono precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnate da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento».

18.15, allagamenti a Firenze. Alcune strade momentaneamente allagate, nessun incidente, traffico in tilt e due rami caduti senza danni. Sono queste le conseguenze del forte temporale che poco dopo le 15 si è abbattuto su Firenze. Le zone maggiormente interessate sono state quelle del Quartiere 4 (Isolotto, via Pisana, via Baccio da Montelupo e piazza Paolo Uccello con chiusura momentanea del transito nel sottopasso) e del Quartiere 1 (zona viale Belfiore-piazzale Porta a Prato, via Toselli, piazza Puccini). Alla centrale operativa della Protezione civile sono arrivate due segnalazioni di criticità in zona Belfiore-Guido Monaco e via delle Carra per allagamenti: su entrambe le segnalazioni sono subito partiti gli interventi del Global Service. Si registrano due rami caduti, senza danni.

«Insieme alla sala operativa della Protezione civile - ha detto la vicesindaca e assessora alla protezione civile Cristina Giachi - stiamo monitorando l'evolversi delle condizioni meteo e terremo informati i fiorentini». L'allerta codice giallo (in corso dalle 13 di oggi) per temporali forti e per il rischio idrogeologico/idraulico nel cosiddetto «reticolo minore» (che comprende i corsi d'acqua secondari: in particolare Ema, Mugnone e Terzolle) proseguirà fino alle ore 21.

18.00, temporali e frane nelle Marche. Temporali, con piogge intense e vento forte, si sono abbattuti nel pomeriggio in particolare nelle zone interne del Pesarese e dell'Anconetano, rendendo necessari diversi interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e piante pericolanti o cadute in strada. Segnalati diversi casi di smottamenti franosi in strada dalle parti di Pergola e altri interventi di vario tipo, sempre a causa del maltempo, nelle zone di Cagli e Fossombrone, compreso un piccolo incendio divampato in un'abitazione. Pioggia e vento anche in provincia di Ancona, nel capoluogo e in particolare nella zona di Jesi.

17.57, allerta gialla in Sicilia. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo sulla Sicilia per rischio idrogeologico di livello "giallo" da oggi pomeriggio sino alle 24 di domani. Strade allagate e traffico in tilt a

Palermo dove un violento acquazzone si è abbattuto sulla città. Decine le chiamate arrivate alla centrale operativa dei Vigili del fuoco i cui interventi, per il momento, sono concentrati soprattutto nella zona del centro. Alcune strade, come via Notarbartolo e via Leonardo da Vinci, si sono trasformate in fiumi d'acqua con disagi per la circolazione. Disagi anche in viale Regione siciliana e in via Papireto, la strada che porta alla centralissima piazza Indipendenza

