Roma, Franceschini: decoro Capitale problema drammatico

Il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini è intervenuto alla cerimonia inaugurale della seconda edizione di RO.ME Museum Exhibition e ha parlato, tra le altre cose, della situazione in cui versa la Capitale. «Il decoro di Roma è un problema serio. Non è competenza nostra, noi possiamo fare soltanto una moral suasion e dare sostegno. Ma è uno dei tanti problemi drammatici di questa città che è vetrina dell'Italia nel mondo e nelle vetrine si vede tutto, anche le cose che non vanno».

