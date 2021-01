Un maxi sequestro di 7 mila farmaci destinati alle terapia anti-Covid. Nello specifico: scatole di antibiotici per la cura della polmonite. E' quanto è stato sequestrato all'aeroporto Leonardo da Vinci. Sono stati gli uomini della direzione Antifrode e della Dogana a intercettare il carico nascosto nel bagaglio di un passeggero appena atterrato. Per l'uomo, uno straniero di origini africane, sono già scattati ulteriori controlli. Mentre la merce sequestrata è stata affidata ai carabinieri dei Nas. I militari sono ora incaricati di ricostruire la filiera del farmaco: un'indagine appena avviata e che dovrà accertare a chi erano destinati i farmaci.

Covid, i Nas sequestrano 437 confezioni di farmaci cinesi illegali: blitz anche in 4 negozi del centro di Roma

Vercelli, nega a stranieri e anziani aiuti alimentari acquistati con fondi Covid e li gira a famiglie ricche: sindaca ai domiciliari

Napoli, la Guardia di Finanza sequestra le pillole cinesi anti Covid

Ultimo aggiornamento: 09:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA