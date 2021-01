Vercelli, nega a stranieri e anziani aiuti alimentari acquistati con fondi Covid e li gira a famiglie ricche: sindaca ai domiciliari

Altra truffa legata al Covid. Aiuti alimentari acquistati con fondi statali per l'emergenza del virus negati a stranieri e anziani non autosufficienti per darli a famiglie più ricche. Parla di questo l'inchiesta della Procura di Vercelli, che ha portato all'arresto della sindaca leghista di San Germano Vercellese, Michela Rosetta.

La prima cittadina è ai domiciliari insieme ad un consigliere comunale, l'ex assessore Giorgio Carando. Nell'inchiesta sono indagate anche altre sette persone, tra cui due imprenditori. Peculato, falso materiale e ideologico e abuso d'ufficio i reati contestati a vario titolo.

