Fiumicino, canneto in fiamme: a rischio alcune abitazioni di Passo della Sentinella

Lunedì 6 Settembre 2021, 15:06

Di nuovo a fuoco i canneti che circondano il comprensorio Passo della Sentinella a Fiumicino. Le alte lingue di fuoco si stanno avvicinando alle abitazioni costruite lungo la scogliera di Fiumara grande. I primi a arrivare sul posto sono stati i volontari della protezione civile Nuovo domani e della Colonna mobile regionale “Angels”, seguiti dalle autobotti dei vigili del Fuoco dell’aeroporto e della vicina Ostia. Le persone residenti nel quartiere vicino al vecchio faro si sono attivati e contribuito a tenere lontane le fiamme dalle abitazioni. La Polizia locale e quella di Stato hanno interrotto la viabilità, per facilitare le operazioni dei soccorritori, su via Giuseppe Scagliosi da una parte e via Costalunga dall’altra. Lo scorso fine luglio un caso analogo di incendio, partito dalle sterpaglie di via Scagliosi, ha interessato la macchia mediterranea di via del Faro. Ci sono volute molte ore e un consistente numero di pompieri e volontari per riuscire a domare le fiamme.