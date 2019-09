Le storiche Fiat “500” e le Ferrari d'epoca stregano il pubblico tra Cerveteri e Ladispoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le storiche 500 hanno invaso il cuore degli etruschi e il centro di Cerveteri si è trasformato in un grande museo all’aria aperta. Centinaia di auto d’epoca hanno partecipato alla sfilata che si è snodata lungo le vie della città arrestando la marcia in piazza Aldo Moro. L’evento, promosso dal coordinamento del litorale romano “Fiat 500 Club Italia” e dal Comune, ha attirato tanti bambini ma anche adulti che non hanno perso l’occasione per un tuffo nel passato immortalandosi in foto accanto alla mitica utilitaria. Un omaggio alla vettura che per anni, in tutte le sue evoluzioni, ha accompagnato milioni di italiani nei loro spostamenti di piacere o di lavoro.Motori ma anche solidarietà con la lotteria e il ricavato destinato all’associazione Nuove Frontiere Onlus che si occupa dei disabili. A Ladispoli simultaneamente è scattato il raduno “Club Ferrari Lazio” dove tra via Cantoni e piazza dei Caduti le roboanti Testarossa, dal mattino fino al tardo pomeriggio, hanno tenuto banco a pochi metri dal lungomare. Molti villeggianti hanno subito abbandonato l’ombrellone in spiaggia effettuando un pit stop nell’area riservata al Cavallino Rampante. Quasi tutte le vetture fanno parte della scuderia “Ferrari Roma Appia Antica”, fondato da Little Tony con alcuni amici nel 1993.