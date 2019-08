Tor San Lorenzo, fiamme in un terreno coperto di rifiuti

Un vasto incendio di un terreno con dei capannoni industriali ha tenuto impegnati l'altro pomeriggio, fino alle prime ore della sera, i volontari della protezione civile di Lanuvio e altri gruppi privati, insieme ai vigili del fuoco di Pomezia e Nemi. L'area in zona Colle Marino, a Tor San Lorenzo, non distante dal mare, conteneva alcuni rifiuti e mini discariche che sono ora al vaglio della polizia locale di Ardea, diretta dal comandante Sergio Ierace, per accertare se siano pericolosi e di che genere. Il fumo ha invaso anche un vicino parco giochi e altre attività limitrofe. Solo grazie al pronto intervento dei pompieri e dei volontari si è evitato il peggio. © RIPRODUZIONE RISERVATA