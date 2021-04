24 Aprile 2021

Da piazza Venezia, alle Terme di Caracalla fino all’Ardeatina. Si celebra la 76° Festa della Liberazione in una Capitale che resta sorvegliata speciale per il timore di assembramenti. Ma sarà anche una giornata di sport con il Gran Premio della Liberazione. Alle ore 10 all’Altare della Patria il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalle più alte cariche dello Stato deporrà una corona di alloro in omaggio al Milite Ignoto. Passeranno anche le Frecce Tricolori. Dalle 8.45 fino al termine della cerimonia, ci sarà il divieto di transito in piazza Venezia, piazza della Madonna di Loreto, via del Teatro Marcello, piazza di San Marco. «Su via dei Fori Imperiali, come sempre nei festivi, ci sarà l’isola pedonale - spiega Agenzia per la Mobilità - dalle 8 sono previste deviazioni delle linee del trasporto pubblico H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 118, 160, 170, 190F, 492, 628, 715, 716, 78 e 916F».

GLI APPUNTAMENTI

Alle 10.45 si terrà l’omaggio ai Caduti delle Fosse Ardeatine con la deposizione di una corona d’alloro al Mausoleo. Alle 11.30 è prevista la deposizione di una corona presso la Sinagoga. Il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà alle 10.30 al Museo storico della Liberazione in via Tasso, dove terrà un intervento. Infine, alle ore 12.10 cerimonia al Palazzo del Quirinale.

Ai tempi del Covid-19, il consueto corteo dell’Anpi si trasforma in un presidio. Sono attese circa 400 persone dalle 9 alle 14 al “memoriale” a ricordo dei caduti dei combattimenti per la liberazione di Roma dall’occupazione nazi-fascista, in via del Capo Boario angolo piazzale Ostiense. Anche in questo caso sono previste deviazioni al traffico e limitazioni per le linee 3, 23, 30, 75, 77, 83, 280, 715, 716, 718, 719 e 775. Sit-in poi in Centro, a piazza del Popolo, dalle 15 alle 18 promosso dal Movimento Italia Unita, dove sono previste 1000 persone.

LE DEVIAZIONI

Sarà anche una domenica di sport con il “Gran Premio della Liberazione” che si svolgerà dalle 9 alle 18 nell’area delle Terme di Caracalla. I ciclisti si sfideranno lungo viale Terme di Caracalla, via Antoniniana, viale Baccelli, largo Terme di Caracalla, viale Terme di Caracalla, viale di Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto, viale Baccelli, inversione altezza via Antoniniana e ritorno su viale Baccelli, largo Vittime Terrorismo e viale Terme di Caracalla. «Dalle 7.30 alle 19, per consentire gli allestimenti, verranno interdette al traffico le strade interessate dagli eventi - spiega Agenzia per la Mobilità - Per quanto riguarda il trasporto pubblico saranno necessarie modifiche per le linee 160, 671, 714, 715 e 792». In particolare la linea 160 dalle 7.30 alle 19 in direzione di viale Washington, dalla Colombo proseguirà per viale Terme di Caracalla, piazzale Numa Pompilio, viale Terme di Caracalla (corsia centrale) e piazza di Porta Capena.

FIORI ED EVENTI VIRTUALI

Ci saranno anche eventi virtuali, ossia la cosiddetta «staffetta della Liberazione» con una diretta sulla pagina Facebook dell’Anpi che ha invitato, nel rispetto delle regole anti-Covid, a deporre un fiore, alle ore 16, sotto le targhe delle vie e delle piazze dedicate ad antifascisti e partigiani.

I PRESIDI

Diversi gli appuntamenti per la celebrazione della Festa della Liberazione. Alle 9, in via di Donna Olimpia, Rifondazione Comunista depositerà una corona davanti a una targa commemorativa, alle 12 a piazza delle Camelie si riuniranno realtà anti-fasciste di Roma Est, alle 14 al parco Shuster presidio della Rete Roma Sud, alle 15 evento a piazza San Cosimato con un presidio del partito Comunista, contemporaneamente sit-in di Articolo 1 in piazza Cairoli; alle 16, a piazzale dei Caduti della Montagnola c’è il Coordinamento degli Studenti Roma Sud.