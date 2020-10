Finisce in pareggio, tra centrosinistra e centrodestra, il secondo turno delle elezioni comunali in provincia di Roma. I cinque ballottaggi vedono infatti due successi targati Pd (Genzano e Zagarolo) e due appannaggio della coalizione opposta, ad Anguillara e Ariccia. A Rocca di Papa, invece, si impone la candidata civica Veronica Cimino, che era diventata reggente del Comune dopo la tragica scomparsa del sindaco-eroe Emanuele Cristini, morto in seguito all’esplosione del Municipio dovuta a una fuga di gas durante dei lavori stradali.

IL BILANCIO <QA0>

Entrambi gli schieramenti hanno motivi per cantare vittoria. Il centrodestra ha strappato Anguillara al M5S (che non ha nemmeno partecipato al ballottaggio) - con la vittoria allo sprint (per 43 voti di scarto) di Angelo Pizzigallo su Michele Cardone - e ha conquistato anche Ariccia, con Gianluca Staccoli, battendo il candidato civico Emilio Cianfanelli. Il centrosinistra - che già si era confermato al primo turno alla guida di Albano e Colleferro - riconquista Genzano, dopo la parentesi M5S, con Carlo Zoccolotti, e si conferma a Zagarolo, con l’affermazione di Emanuela Panzironi. «Abbiamo sfiorato il triplete», esulta il segretario regionale dem, Bruno Astorre, rivendicando il successi delle «coalizioni aperte che vedevano il Pd protagonista». Il vice presidente della Camera, Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia) sottolinea come il suo partito sia stato «ancora determinante in alcuni comuni del Lazio, confermandosi forza trainante nei territori per contrastare l’inadeguata amministrazione Zingaretti».

ARICCIA

Staccoli (FdI) supera l’ex sindaco Cianfanelli

Ariccia premia il candidato del centrodestra Gianluca Staccoli, con il 59,5 per cento dei voti. Il nuovo sindaco - sostenuto da Lega (primo partito con oltre il 16 per cento), Fratelli d’Italia, Forza Italia e due movimenti civici - ha lasciato il 40,5 per cento al già quattro volte sindaco Emilio Cianfanelli, alla guida di tre civiche di centrosinistra. Lo sfidante era arrivato al ballottaggio sbarrando la strada al candidato del Pd, fermatosi al 17 per cento. Staccoli, 51 anni, imprenditore, era il presidente del consiglio comunale uscente. «Giusto il tempo di brindare e ci mettiamo subito al lavoro - dice il neo primo cittadino - I primi interventi si incentreranno sul decoro urbano e la valorizzazione degli uffici comunali».

GENZANO

Il Pd torna a governare dopo la parentesi M5S

Il nuovo sindaco di Genzano è Carlo Zoccolotti, candidato del Partito democratico sostenuto da una coalizione formata anche da quattro liste civiche di centrosinistra. Zoccolotti, 36 anni, imprenditore, ha ottenuto il 57,33 per cento delle preferenze contro il 42,67 per cento di suffragi andato allo sfidante di centro destra Piergiorgio Rosatelli. Il Pd torna, dopo la breve esperienza del M5S, a guidare la città dell’Infiorata. Ad appannaggio del Pd anche il maggior numero di consiglieri comunali (quattro) mentre le altre liste di coalizione ne contano sei. All’opposizione tre consiglieri: uno della Lega, uno di Fratelli d’Italia e l’ex primo cittadino Flavio Gabbarini.

ZAGAROLO

Panzironi, largo successo: premiato il gioco di squadra

Emanuela Panzironi, 48 anni, è il nuovo sindaco di Zagarolo. Vice sindaco uscente, la candidata del centrosinistra ha conquistato, con il 61% dei voti, quella vittoria mancata di un soffio al primo turno. Tra le strette di mano anche quella di Marco Bonini: «È stata una battaglia importante - afferma lo sfidante - che ci ha visto lottare senza accordi sotto banco». «Ha prevalso il gioco di squadra - dice la neo sindaca - ed è stata premiata la competenza, la coerenza e l’affidabilità. La mia squadra entra in consiglio rappresentando tutte le realtà cittadine: da Valle Martella ai Colli, passando per il centro storico». Il vice presidente della Regione, Daniele Leodori, parla di «un consenso ampio su un progetto innovativo per la città».

ANGUILLARA

Pizzigallo vince allo sprint con soli 43 voti di scarto

Vince il centrodestra ad Anguillara Sabazia con l’elezione di Angelo Pizzigallo, 38 anni, avvocato. Si apre un nuovo capitolo per la città sul lago di Bracciano, commissariata dopo la sfiducia dell’ex sindaca M5S Sabrina Anselmo. Una sfida all’ultimo voto quella tra Pizzigallo - eletto con il 50,27 per cento - e lo sfidante di centrosinistra Michele Cardone, che si è fermato al 49,73. Il neo sindaco ha festeggiato insieme a tante persone: «Grazie di cuore a tutti, soprattutto all’apertura delle forze civiche che hanno creduto nel nostro progetto - dice Pizzigallo – adesso è il momento di rimboccarsi le maniche e impegnarci a riqualificare Anguillara, restituendo dignità e decoro dopo anni di devastazione del centrosinistra dei Cinque Stelle».

