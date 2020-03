Droga e cinquemila euro in contanti: due arresti a Tor Bella Monaca

Cocaina e hashish, trovati a distanza di poche ore. Sono andati a colpo sicuro i carainieri nei loro ultimi, mirati blitz antidroga nel quartiere Tor Bella Monaca in cui hanno arrestato due persone. In manette è finito un 32enne romano che, fermato per un controllo mentre si aggirava a piedi in una nota piazza di spaccio di via dell'Archeologia, è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina. Sempre in via dell'Archeologia, gli stessi carabinieri, durante un posto di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato un 47enne romano, disoccupato e con l'obbligo di firma per precedenti reati.



I militari hanno perquisito la sua automobile, trovando all'interno 21 dosi di cocaina. Il 47enne ha allora provato a fuggire con l'auto, accelerando e cercando di stringere contro il guardrail uno dei carabinieri che lo aveva fermato, ma è stato bloccato e arrestato. Nell'appartamento dell'uomo sono state trovate altre 50 dosi di cocaina, 5 dosi di hashish e 4.925 euro, ritenuti provento dell'attività illecita. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti in attesa del rito direttissimo presso il Tribunale di Roma, dove dovranno difendersi dall'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 47enne dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA