Partiti nel Lazio i test sierologici sul personale scolastico regionale per ridurre il rischio di contagio da Covid. Il programma "Scuola sicura", volontario, coinvolgere 120mila tra insegnanti, personale tecnico e amministrativo. Secondo la Regione, che ha organizzato lo screening, parteciperà l'80 per cento degli interessati. Già 10mila le prenotazioni.

Nella giornata di oggi, per l'avvio dei seriologici, il presidente della Regione Lazio,, e il suo assessore alla Sanità Alessio D'Amato, hanno visitato la sede della Asl Rm2 di Torrenova, dove soltanto nelle prossime 24 ore saranno effettuati 70 esami.

«Dobbiamo scommettere - ha spiegato il governatore - sulla ripresa dei cicli formativi, quello di queste settimane è uno sforzo immenso per il personale sanitario. Ovviamente tutti i professori e gli operatori che dovessero risultare positivi faranno entro 48 ore il tampone per puntare ad avere una grande scrematura dei contagi alla riapertura del 14 settembre».

L'assessore alla Sanità ha aggiunto: «Stiamo utilizzando lo stesso metodo usato per i nostri operatori sanitari e le forze dell'ordine, ci attendiamo un dato abbastanza omogeneo, intorno all'80 per cento di adesioni. Abbiamo già le prime 10mila prenotate, e oggi e' il 20 agosto. Siamo operativi, Il test è efficace, efficiente e gratuito. Viene data una risposta via mail e in caso di riscontro di attività anticorpale viene fatto il molecolare». Secondo D'Amato, non è da escludere l'ipotesi «di ripetere il test durante l'anno. Vedremo anche secondo l'andamento epidemiologico».