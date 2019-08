Nicola Zingaretti, segretario del Partito democratico

Nicola Zingaretti è un politico italiano, segretario del Partito democratico dal 17 marzo 2019 e presidente della regione Lazio.



Nicola Zingaretti nasce l'11 ottobre del 1965 a Roma. Politico di spicco della sinistra, è fratello minore del celebre attore Luca Zingaretti. Sposato con Cristina, ha due figlie. Da adolescente milita nelle file del Partito Comunista Italiano, e nel 1982 avvia il proprio impegno nell'associazionismo entrando a far parte del movimento per la pace. Nello stesso periodo contribuisce a fondare "Nero e non solo", associazione di volontariato contro il razzismo che si impegna a favore di una società multiculturale e multietnica e per le politiche dell'immigrazione.



All'inizio degli anni Novanta viene scelto come Segretario Nazionale della Sinistra Giovanile, mentre nel 1992 entra nel consiglio comunale di Roma: con tale incarico si impegna a difesa della legalità e dell'ambiente e per supportare lo sviluppo sostenibile. Tra l'altro, organizza diverse iniziative in omaggio a Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. Organizza anche il primo Campeggio Giovanile Antimafia che si svolge in Sicilia, a San Vito Lo Capo.



A trentatré anni, nel 1998, Zingaretti entra nella Commissione che ha il compito di elaborare Progresso Globale, la piattaforma politica dei socialisti in vista del nuovo secolo: ne fanno parte, tra gli altri, Ricardo Lagos, Shimon Peres e Martine Aubry, mentre il presidente è Felipe Gonzales.



Dopo essersi occupato dell'organizzazione del viaggio a Roma del Dalai Lama Tenzin Gyatso, nel 2000 Zingaretti viene eletto Segretario dei DS nella Capitale. L'anno successivo promuove la candidatura di Veltroni a sindaco. Nel 2003 contribuisce al successo del centrosinistra nella Capitale, tornato a essere la prima coalizione.



Nel 2004 viene candidato per la Circoscrizione Italia Centro nella lista Uniti nell'Ulivo al Parlamento Europeo: con circa 213mila voti viene eletto eurodeputato, per poi essere nominato presidente durante la prima riunione di delegazione.



Il 28 aprile del 2008 Nicola Zingaretti viene eletto presidente della Provincia di Roma.



Alle primarie del Pd che si svolgono all'inizio del mese di marzo 2019, viene eletto nuovo segretario del partito.

