Covid Lazio, bollettino di oggi: 1.243 nuovi casi (534 a Roma) e 21 morti

Ecco il bollettino Covid del Lazio di oggi, 17 gennaio. Su oltre 11 mila tamponi (meno 1.526 rispetto a ieri) e oltre 12 mila antigenici per un totale di oltre 23 mila test, nel Lazio si registrano oggi 1.243 nuovi casi positivi al Covid (meno 39 rispetto a ieri), di cui 534 a Roma. Inoltre, si registrano 21 decessi (meno 15 rispetto a ieri) e più 1.088 guariti.

È quanto emerge dal report delle Aziende sanitarie locali del Lazio reso noto al termine della task force regionale dei direttori generali delle Asl, Aziende ospedaliere, policlinici universitari e ospedale pediatrico Bambino Gesù, che si tiene in videoconferenza con l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. «Diminuiscono i casi, i decessi e i ricoveri, mentre aumentano le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 11 per cento, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende a 5 per cento. I casi a Roma città scendono a quota 500», commenta l'assessore D'Amato.

Nel dettaglio delle Aziende sanitarie locali, la Asl Roma 1 registra 189 casi positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Mentre 7 casi sono ricoveri. Inoltre, si registrano 5 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 2 sono 251 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Mentre 115 sono i casi su segnalazione del medico di medicina generale. Si registrano 4 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 3 sono 94 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Mentre 6 casi sono ricoveri. Si registrano 2 decessi con patologie.

Nella Asl Roma 4 sono 68 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 5 sono 79 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl Roma 6 sono 219 i positivi nelle ultime 24 ore e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi con patologie. Per quanto riguarda le province del Lazio si registrano 343 casi positivi al Covid-19 e 7 decessi nelle ultime 24 ore.

Nella Asl di Latina sono 194 i nuovi contagi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Nella Asl di Frosinone si registrano 83 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 3 decessi di 73, 82 e 83 anni con patologie.

Nella Asl di Viterbo si registrano 34 nuovi positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 3 decessi di 88, 90 e 92 anni con patologie.

Infine, nella Asl di Rieti si registrano 32 positivi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra un decesso di 73 anni con patologie.

