Vaccino Pfizer, allarme regioni dopo i tagli: Lombardia e Veneto le più penalizzate

È pubblicata ad oggi 17 gennaio 2021 la ripartizione delle dosi di vaccino contro il Covid-19 che verranno consegnate dalla Pfizer alle diverse Regioni. La Pfizer ha ridotto di circa 165 mila dosi il nuovo invio di vaccini. Lo rende noto l'ufficio stampa del Commissario Straordinario per l'emergenza, Domenico Arcuri, in un comunicato in cui si ribadisce che la decisione di Pfizer è stata «unilaterale» e che ha «unilateralmente redistribuito le dosi da consegnare ai 293 punti di somministrazione sul territorio italiano. Di conseguenza, e in modo del tutto arbitrario», nella «prossima settimana a fronte delle 562.770 dosi previste, verranno consegnate 397.800 dosi». Una decisione «non condivisa nè comunicata agli uffici del Commissario, che produrrà un'asimmetria tra le singole Regioni».

APPROFONDIMENTI IL CASO Covid, variante brasiliana più pericolosa: preoccupazione per... VACCINO Vaccino Pfizer in ritardo, allarme D'Amato: Nel Lazio piano... ROMA Pfizer, Arcuri: «Tagliate 165 mila dosi di vaccino, Emilia... POLITICA Il piano che manca/ La strada in salita dei tanti ristori senza una...

Scarica e leggi il nuovo piano di consegne ----> Ripartizione dosi di vaccino Pfizer

© RIPRODUZIONE RISERVATA