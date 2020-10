Covid, a Roma tremila controlli per obbligo mascherine: qualche multa in centro storico

Oltre tremila i controlli eseguiti a Roma questa mattina dalla Polizia Locale per verificare il rispetto delleper il contenimento delda Covid-19 e in particolare l'obbligo della maschera all'aperto scattato a mezzanotte. In queste ultime ore, in virtù delle nuove disposizioni, il Comando Generale ha attuato un ulteriore potenziamento della vigilanza sull'intero territorio capitolino con mirate verifiche da parte della pattuglie che - riferiscono dalla polizia locale - in primo luogo hanno provveduto a richiamare a comportamenti responsabili. Gli interventi sono stati fatti nelle zone centrali della movida, da Rione Monti a piazza Bologna, intervenendo concretamente nelle situazioni dove, nonostante i solleciti degli agenti, alcune persone che non si sono attenute alle regole previste sono state sanzionate secondo quanto previsto dalla normativa vigente.