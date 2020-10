Covid, il nuovo Dpcm: per la nuova stretta il governo attende l'evoluzione dell'epidemia

Come hanno detto il ministero della Salute e l'Istituto superiore della Sanità, è concreto il rischio di un rapido peggioramento dell'epidemia Covid. I contagi in Italia salgono infatti da 9 settimane consecutive e hanno raggiunto i livelli dell'aprile scorso. Così il nuovo Dpcm con le nuove misure che verrà firmato la prossima settimana da Giuseppe Conte e illustrato martedì in Senato dal ministro Roberto Speranza conterrà qualche misura in più rispetto al provvedimento del 7 settembre scorso. Ma molto limitate: «Per decidere ulteriori strette bisogna valutare l'andamento dei contagi», spiega una fonte che segue il dossier.

La prima novità potrebbe riguarderare, con ogni probabilità, l'obbligo di indossare le mascherine anche all'aperto. Possibile anche una stretta contro la movida, con la chiusura anticipata di bar e ristoranti. E secondo alcune fonti, imitando ciò che accade in Gran Bretagna, Francia e Spagna dove la seconda ondata della pandemia è già molto forte, potrebbero essere imposti nuovi divieti sugli assembramenti: vietate le riunioni al chiuso con più di 10 persone. I virologhi hanno infatti studiato gli effetti delle feste in famiglia e delle cene tra amici, arrivando alla conclusione che sono una delle principali fonti di contagio.



Per il resto verranno confermate le misure attuali, come l'80% di capienza massima su bus e metro di posti a sedere, distanziamento ovunque di un metro, stadi chiusi se non a un numero limitato di spettatori (mille), 200 persone al massimo in cinema, teatri, sale da concerto.



