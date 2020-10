Coronavirus, 42 nuovi positivi. Un altro bimbo di un anno contagiato. Casi in aumento a Chieti e Pescara

Quarantadue nuovi positivi oggi al coronavirus in Abruzzo. I contagi sono stati registrati: 7 in provincia dell'Aquila, 14 a Chieti, altri 14 a Pescara e 7 in provincia di Teramo. Sono 72 i ricoverati (di cui 6 in terapia intensiva), 890 in isolamento domiciliare, 3.097 dimessi o guariti, 962 attualmente positivi al Covid-19, 205.994 test complessivi. I positivi di oggi hanno età compresa tra 1 e 84 anni.

Ultimo aggiornamento: 15:52

