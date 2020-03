Coronavirus Roma, Raggi: «Restiamo a casa, dobbiamo avere pazienza»

Ancora un appello della sindaca Virginia Raggi ai romani affinché restino a casa per combattere il coronavirus. Da Facebook Raggi parla di un'altra settimana difficile.

«RestateACasa. Inizia un'altra settimana difficile per tutti: siamo chiamati a fare ancora sacrifici. Il Governo ha imposto nuove restrizioni, necessarie per contrastare la diffusione del coronavirus. I numeri sul contagio diffusi ieri dal capo della Protezione Civile Nazionale indicherebbero una lieve inversione di tendenza, ma va confermata nel tempo. Dobbiamo avere pazienza».

E ancora: «Non bisogna abbassare la guardia, non bisogna mollare. Ora è il momento di stare uniti e seguire le regole - aggiunge - Noi proseguiremo con i controlli per evitare il più possibile che qualcuno trasgredisca le norme e metta a rischio la salute di tutti gli altri cittadini. In questo week end la Polizia Locale di Roma Capitale ha effettuato oltre 30 mila controlli in tutta la città e 200 denunce. Dall'8 Marzo ad oggi, in totale, sono state svolte oltre 200 mila verifiche e oltre 400 denunce. Ringrazio gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per il loro lavoro fondamentale in questo momento delicato - conclude Raggi - e tutti i romani che stanno rispettando le regole e stanno affrontando questi giorni con forte senso di responsabilità».



