Coronavirus Lazio, il bollettino: casi ancora in aumento. 68 nuovi positivi in 24 ore, uno su tre per rientri da vacanze

Ancora in salita i nuovi contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 68 casi (10 in più del 15 agosto) e zero decessi. Dei nuovi casi circa un terzo riguardano un cluster in una casa di cura (Asl Roma 1) e un altro terzo sono casi di importazione o riguardano giovani di rientro da vacanze: 7 casi di rientro da Malta, tre casi da Croazia, tre casi da Ucraina, tre casi da Spagna (uno da Formentera), tre casi da Grecia (Corfu’), un caso da Romania e un caso da Libano.

Virus, focolaio in casa di cura a Roma: 24 pazienti positivi. «Struttura in isolamento»

Discoteche chiuse per Covid, rivolta dei gestori: «A rischio 4 miliardi, dal Governo neanche un euro»

Considerato l’iper afflusso di oggi domenica 16 agosto al drive-in del San Giovanni sono aperti anche il drive-in del Forlanini e quello del Santa Maria della Pietà che al momento sono praticamente vuoti. Da domani tutti i drive-in sono operativi 7 giorni su 7 (dalle ore 9 alle ore 18). Sono intanto partiti questa mattina i test all’Aeroporto di Fiumicino che è il primo scalo internazionale italiano a partire con i test.

