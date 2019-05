Roma, blitz dei carabinieri nei luoghi della movida: daspo urbano per 3 parcheggiatori abusivi e tre locali multati

Negozi di alimentari e locali sotto controllo a Testaccio. Nei luoghi della movida operazione congiunta di carabinieri della compagnia Roma Centro, militari dell' 8 reggimento Lazio e nucleo radiomobile del Nas e Nil,

per contrastare ogni forma di abusivismo e degrado, nonchè prevenire qualsiasi tipo di reato in danno dei numerosi avventori delle discoteche e dei frequentatori dei locali. Bilancio dell'operazione: una persona arrestata, undici denunciate e 3 locali sanzionati, oltre al daspo urbano per tre parcheggiatori abusivi.



A finire in manette un cittadino colombiano, transessuale di 26 anni, che si prostituisce: con il pretesto di un approccio sessuale ha rapinato del portafoglio e dello smartphone uno studente 19enne romano. Il cittadino sudamericano, già noto alle forze dell'ordine, dopo essere stato bloccato dai carabinieri, ha opposto una violenta resistenza, cercando di colpirli più volte, ma è stato bloccato e portato in caserma. Addosso aveva un orologio e un coltello a serramanico, e nelle scarpe 500 euro. Il 26enne dovrà rispondere di rapina, ricettazione, danneggiamento e porto abusiva di arma bianca. La nottata è proseguita, sempre a Testaccio, con 11 persone denunciate: erano tutte alla guida di autoveicoli e motoveicoli, in stato di ebbrezza e con tasso alcolemico al di sopra del limite consentito dal codice della strada. Anche tre parcheggiatori abusivi sono stati sorpresi e sanzionati su viale Aventino e largo Frisullo; per loro è stata richiesto il «daspo urbano». I controlli eseguiti insieme al personale specializzato del nucleo antisofisticazione e sanità e del nucleo ispettorato del Lavoro, in alcune attività commerciali della zona, hanno permesso di sanzionare tre titolari di negozi per violazioni in materia amministrativa.

