Incidente sull'A12 tra moto e camion, morto centauro vicino Civitavecchia

Pesantissimo il bilancio dell'incidente avvenuto intorno alle 14 lungo l'autostrada A12, Roma-Civitavecchia. L'impatto, costato la vita a un centauro, è avvenuto all'altezza del chilometro 63, tra una motocicletta e un mezzo pesante. Sul luogo sono intervenuti, oltre ai soccorsi, anche le pattuglie della polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l'Italia. Ad avere la peggio proprio il conducente del mezzo a due ruote.

Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, chiuso il tratto compreso tra Civitavecchia e Civitavecchia nord, mentre il traffico è in tilt e si registrano code fino a due chilometri verso la SS2 Aurelia. Per questa ragione Autostrade consiglia agli automobilisti, dopo l'uscita obbligatoria a Civitavecchia, di percorrere la viabilità esterna verso Civitavecchia Nord.

