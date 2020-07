Bisarca finisce fuori strada sulla Salaria: traffico paralizzato a Castel Sant'Angelo, due le persone ferite

RIETI - Salaria per L'Aquila bloccata nel comune di Castel Sant'Angelo, poco prima della frazione di Ponte, per un incidente che ha coinvolto una bisarca. L'automezzo è finito fuori strada, pare dopo essersi scontrata con un'automobile e ci sarebbero due feriti non in gravi condizioni trasportati al de Lellis.

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, sul posto sono intervenute pattuglie dei Carabinieri, della Polizia Stradale e dei Vigili del Fuoco. Pesantissime ripercussioni sul traffico, con lunghe code sia in direzione Rieti, sia in direzione L'Aquila.

Tutti i mezzi pesanti che viaggiavano sulla consolare sono stati bloccati sul lato destro della strada e, fino alle 10, è stato consentito solo il transito delle automobili a senso unico alternato.

