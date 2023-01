Incidente tra sei auto sull'A12 Roma-Civitavecchia, un morto e 4 feriti (di cui due gravi)

Un morto e almeno 4 feriti di cui due in gravi condizioni è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto ieri sera sul tratto di autostradale A12 Roma-Civitavecchia. Al loro arrivo i soccorritori hanno trovato la vittima e i feriti, alcuni dei quali ancora incastrati nei rottami delle sei automobili coinvolte.

Incidente tra sei auto in A12

Lo schianto è avvenuto tra gli svincoli di Cerveteri e Torrimpietra in direzione Roma in prossimità della chilometrica 27. Sul posto, tra i mezzi di soccorso, diverse ambulanze del 118 e gli agenti della polizia che hanno iniziato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico fino all'1 di notte.