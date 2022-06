Autovelox Lazio, aumentano i controlli stradali nel week-end: ecco dove saranno

Aumentano i controlli stradali nel week-end che sta per iniziare. Non solo check-point per la verifica dei documenti e delle condizioni delle auto, ma polizia stradale e polizie locali posizioneranno più sistemi per la rilevazione automatica della velocità su quelle strade ritenute maggiormente trafficate. Così la Polizia stradale di Roma ha già annunciato che sabato e domenica vigilerà in modo particolare, data la mole di traffico stimata in aumento per il fine settimana, sulle autostrade Roma- Civitavecchia e Roma-L'Aquila dove si concentreranno le partenze verso le località di mare e l'Abruzzo e l'Adriatico.

LA MAPPA

Ecco, dunque, programmato il calendario dei servizi di rilevamento della velocità della Polstrada. Se per giovedì 8 giugno l'autovelox era stato posizionaro sulla statale 675 Umbro-Laziale, e il giorno precedente sulla via Pontina, le pattuglie dotate di velox sabato 11 giugno si troveranno lungo la A24 e domenica 12 giugno sulla A12 roma - Civitavecchia. I dispositivi si aggiungeranno a quelli fissi e a numerosi altri controlli su tutto l'asse viario di competenza. Occhio, dunque, all'acceleratore, soprattutto mai superare i limiti mettendo a repentaglio la propria vita e quella di passeggeri e altri automobilisti.