(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2021 Paura sull'autostrada A12 all'altezza di Santa Marinella per l'incendio di un tir che per fortuna non ha causato vittime. Ecco le immagini delle fiamme visibili dalle campagne circostanti. Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it