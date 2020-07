Ultimo aggiornamento: 15:18

In un gravissimo incidente stradale che si è verificato intorno a mezzogiorno di oggi tra un'utilitaria e una moto sono rimasti seriamente feriti un motociclista e una ragazza, ambedue residenti a Priverno. Lo scontro si è verificato al bivio tra la Marittima II e il vialone che conduce al Castello di San Martino, terribile l'impatto tra un'auto e una moto - da una parte una Fiat 600 condotta da una ragazza di 28 anni che, a quanto pare, si accingeva a girare per entrare nel vialone, dall'altra una moto Ducati Monster guidata da un uomo di 37 anni originario del Marocco.L'impatto è stato violento, nell'arco di pochi minuti il traffico è impazzito sulla Marittima, con caos di deviazioni e mezzi pesanti - oltre alle auto - bloccati fino a quando i carabinieri della Stazione di Priverno, i Forestali e la Protezione civile giunta da Roccagorga, sono riusciti a deviare il traffico su strade alternative. Sul posto ad arrivare per prima l'auto medica di stanza proprio a Priverno con l'ambulanza, viste le gravi condizioni del motociclista, che dopo l'impatto è finito nella cunetta laterale, l'uomo è stato intubato e trasportato con l'eliambulanza presso il San Camillo di Roma, mentre la donna alla guida dell'utilitaria ha riportato contusioni e un enorme spavento, le sue condizioni non destano preoccupazione.