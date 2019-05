Via gli occhi dai cellulari: alla Garbatella arriva "Vado a scuola giocando"

I ragazzi, anche quelli piccolini delle elementari, ormai hanno gli occhi fissi sul telefonino - il regalo più ambito per la comunione - e vivono il tragitto casa-scuola come un viaggio alla cieca, anche quando vanno a piedi. Anche per questo motivo in VIII Municipio - Garbatella, Ostiense e dintorni, hanno deciso di fare qualcosa di creativo unendo l'utile al dilettevole. Sarà presentata domani mattina una campagna di sensibilizzazione al Gioco (il 28 maggio è la giornata internazionale del gioco) davanti a tutte le scuole del Municipio. Su iniziativa dell'assessorato delle Politiche Educative e Scuola, diretto da Francesca Vetrugno, davanti agli istituti scolastici o nel percorso verso essi, in 30 strade del Municipio saranno disegnati dei giochi . Si inizia domani alle 9 con le vernici ecosostenibili in collaborazione con la ditta Jungle Green Graffiti, un 'azienda innovativa del settore.

