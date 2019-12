Nubifragio ai Castelli Romani: un grosso albero si schianta sull'Appia, tragedia sfiorata

Bomba d'acqua sui Castelli Romani fino al confine con la provincia di Latina, con numerosi interventi da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile dalla tarda serata di ieri fino alle prime ore dell'alba. Poco prima della mezzanotte tragedia sfiorata, quando un grosso albero è caduto in strada su via Appia Sud, al confine tra Velletri e Cisterna di Latina. Per puro caso e vista l'ora tarda non passavano auto in quel momento, sul posto hanno lavorato diverse ore i vigili del fuoco di Aprilia e la polizia di stato, con la strada chiusa fino alle prime ore della notte. Numerosi sono stati gli interventi anche nella zona tra Cisterna di Latina, Velletri e altri comuni della pianura pontina, colpiti dalle forti piogge, coltivazioni danneggiate e molti locali allagati. Sono ancora in corso diversi interventi per aspirare l'acqua in alcuni seminterrati e locali garage con idrovore e pompe aspiranti .

