Castel Gandolfo, vola con la moto sulla pista ciclo pedonale

Un ragazzo di Anzio a bordo di una moto di potente cilindrata mentre percorreva nel pomeriggio di ieri viale Giovanni Paolo II°- Gallerie di Sotto a Castel Gandolfo, in direzione Albano, dopo una passeggiata al lago, all'uscita di una curva è scito dalla carreggiata ed é finito nella sottostante pista ciclo pedonale . Per fortuna nel tratto dove è finito volando dalla moto per alcuni metri, con la due ruote rimasta in bilico tra la vegetazione, in quel momento non passava nessuno. Il ragazzo ha riportato alcuni traumi agli arti superiori , sul posto il 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Frascati e per i rilievi i carabinieri di Castel Gandolfo.

Ultimo aggiornamento: 11:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA