Castel Gandolfo, auto incastratata al passaggio a livello della via Olimpica: treni e auto ferme un'ora (foto e video Sciurba)

Castel Gandolfo, un'autovettura con una giovane coppia a bordo è rimasta incastrata al passaggio a livello, tra le due sbarre, che si sono improvvisamente abbassate, mentre era in fila verso il lago sulla via Olimpica. Così ieri nel tardo pomeriggio, i treni e le moltissime auto in coda verso il lungolago e di ritorno, sono stati circa un'ora bloccati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo e il personale tecnico di Trenitalia, chiamati per risolvere la situazione, sbloccare il passaggio a livello e far ripartire auto e treni. Nella giornata festiva di ieri c'è stato un afflusso di auto e villeggianti al lago talmente numeroso che si sono verificate file chilometriche sulle strade di accesso.

Foto Video Luciano Sciurba