Castel Gandolfo, escursionista cade in un dirupo: il ragazzo trasportato con eliambulanza a Roma

Alle ore 10.30 la squadra 21A di Frascati dei pompieri ed il nucleo Soccorso Alpino Fluviale sono intervenuti in Via dei Pescatori 13, località Lago Castel Gandolfo per soccorso a persona. Un ragazzo è stato soccorso, mentre si trovava in escursione accidentalmente é precipitato in un dirupo di molti metri.

Castel Gandolfo, escursionista cade in un dirupo

I Vigili del Fuoco con l'aiuto del personale sanitario sono riusciti a raggiungerlo per prestare i primi soccorsi e stabilizzarlo su barella Toboga per consentire il trasporto in elisoccorso presso un ospedale di Roma.