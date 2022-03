Martedì 22 Marzo 2022, 09:34 - Ultimo aggiornamento: 09:36

Scivola in un dirupo lungo un sentiero di montagna, messa in salvo dopo ore di paura. Domenica di sole ma anche di preoccupazione, quella scorsa, per una mamma di 30 anni residente a Serrone che si è resa protagonista, suo malgrado, di una pericolosa disavventura che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. La vicenda ha avuto come cornice il territorio del Monte Scalambra. A intervenire è stato il personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico CNSA che, nel primo pomeriggio, era stato allertato per recuperare un mountainbiker disperso in una zona impervia tra Collepardo e Veroli.



Dopo poco è arrivata la richiesta di soccorso per la donna Durante una passeggiata col marito e il figlio, la 30enne si era allontanata su un sentiero intorno alle 15:30 facendo perdere le sue tracce. Non avendola vista tornare, il marito ha allertato i soccorsi e, insieme al figlio adolescente della coppia, è rimasto in angosciante attesa. È scattata, quindi, l'operazione congiunta di soccorso in un raggio d'azione tra il Monte Scalambra e il sentiero intrapreso dalla malcapitata in direzione di Altipiani di Arcinazzo. Sulle tracce della trentenne si è messa in moto una vera e propria macchina di intervento specializzata. Alle operazioni di ricerca e soccorso hanno partecipato, oltre al Soccorso Alpino, anche i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, un'unità cinofila e i volontari della protezione civile. Man mano che passavano le ore la preoccupazione aumentava sia per il buio che per il freddo. Proprio nella giornata di domenica il territorio montano del nord Ciociaria è stato interessato da una perturbazione nevosa con abbassamento della temperatura e formazione di ghiaccio. Bisognava fare in fretta.

La donna, dopo aver trovato un punto raggiungibile dalla rete telefonica, è riuscita a inviare le proprie coordinate tramite whatsapp intorno alle 23. È stata localizzata attraverso il sistema SMS locator utilizzato dal Soccorso Alpino per le ricerche. Sul luogo sono giunti i soccorritori che, dopo la mezzanotte, l'hanno ritrovata leggermente infortunata, intorno alle mezzanotte. Si trovava in un punto impervio caratterizzato da una fitta vegetazione e da diversi tratti innevati. Dopo averla messa in sicurezza, l'hanno condotta al campo base e riaccompagnata a casa pochi minuti prima delle due di notte.