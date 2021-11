Cane cade in un terrazzamento a picco sul mare: il salvataggio spettacolare dei vigili del fuoco

Un cane era caduto in un dirupo durante la passeggiata con il padrone in uno dei sentieri più spettacolari della provincia triestina: è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno recuperato in un terrazzamento a picco sul mare.

È successo nella tarda mattinata di oggi: il cane era scivolato per oltre 20 venti metri mentre insieme al suo padrone percorreva il sentiero Rilke, a Duino Aurisina, in provincia di Trieste.

APPROFONDIMENTI IL SALVATAGGIO DEL PITBULL (FOTO DI UMBERTO SERENELLI) Foto L'INTERVENTO Cane con muso e zampe legati con lo scotch in mezzo ai rovi,... GRAN BRETAGNA Il labrador chiama aiuto, il golden lo tiene al caldo:... BOSNIA Cagnolino entra in campo durante la partita e dribbla i... INCREDIBILE IN MALESIA. CAGNOLINO APPENA NATO RAPITO DA UNA SCIMMIA. IL PICCOLO SARU SALVATO DOPO TRE GIORNI. Cagnolino appena nato rapito da una scimmia in Malesia. Il... RIMINI Uccise la cagnolina Gina a colpi di forcone e dandole fuoco,... ANIMALI DOMESTICI Cani e gatti amici dell'igiene, pulire sempre zampe e...

Per l'impossibilità di accedere via terra, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale), che si sono calati con le corde fino ad arrivare al punto, un piccolo terrazzamento a picco sul mare, in cui l'animale era rimasto bloccato. Una volta recuperato e riportato sul sentiero, il cane è stato riconsegnato in buone condizioni di salute al proprietario.