Cade nel dirupo durante un sopralluogo, grave il sindaco di Vico nel Lazio Claudio Guerriero

Il sindaco di Vico, in provincia di Frosinone, Claudio Guerriero, è precipitato per circa 8 metri mentre era impegnato in alcuni rilievi con alcuni tecnici comunali nei pressi delle Cascate di Capo Rio. Il primo cittadino è scivolato procurandosi diversi traumi agli arti inferiori e superiori. Sul posto è intervenuto il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), per recuperare il sindaco, rimasto ferito. Sul posto via aerea è giunta anche l'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso Alpino e l'equipe sanitaria, e via terra una squadra del soccorso Alpino della stazione di Collepardo. Il ferito è stato recuperato in barella a bordo dell'elicottero tramite verricello ed elitrasportato al policlinico Agostino Gemelli.