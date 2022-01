Cade in un dirupo e resta ferito, escursionista soccorso e trasportato a spalla per 4 chilometri

Gli uomini del Soccorso Alpino de Lazio nella serata di domenica 30 gennaio nel territorio di Campoli Appennino, in provincia di Frosinone, per recuperare un escursionista ferito. Il giovane, di 31 anni e residente a Roma, mentre era impegnato in una passeggiata con un'amica è caduto in un punto impervio procurandosi diversi traumi che lo impossibilitavano a proseguire autonomamente.

Sul posto è giunto l'elicottero dei Vigili del Fuoco che ha provveduto a prelevare la compagna di escursione mentre il ferito - a causa del sopraggiungere del buio che impediva il volo del mezzo aereo - è stato trasportato a spalla per circa 4 chilometri con una barella portantina da una squadra mista composta da operatori del Soccorso Alpino e dagli uomini dei Vigili del Fuoco. Il ragazzo è stato dunque consegnato a un'autoambulanza del 118 giunta nel primo punto carrabile e trasportato all'ospedale di Sora. Sul posto, a supporto delle operazioni, anche i militari dell'Arma dei Carabinieri