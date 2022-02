Scivola e cade sui monti Ernici: salvata dal soccorso alpino e dai vigili del fuoco

Nel pomeriggio di ieri, domenica 27 febbraio, il soccoso alpino del Lazio è intervenuto per soccorre un'escursionista scivolata a Pizzo Deta, sui Monti Ernici in Ciociaria. La donna di 53anni residente a Roma, è scivolata sul ghiaccio a circa 1600 metri di quota procurandosi diverse fratture che non le hanno consentito di proseguire. Sul luogo dell'incidente è giunta una squadra del Soccorso Alpino insieme a una squadra dei Vigili del Fuoco. L'infortunata, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata con una barella fino a Prato di Campoli, da lì è stata trasportata su un mezzo del Soccorso Alpino fino al primo punto raggiungibile dall'ambulanza e, tramite la stessa, è stata trasferita all'ospedale di Sora. A causa delle condizioni metereologiche avverse, infatti, non è stato possibile l'arrivo dell'eliambulanza della