Carnevale, domani per tutta la giornata feste e sfilate a Ostia, Fiumicino e Fregene

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà una domenica all'insegna di feste e sfilate quella di domani sul litorale romano. A Fiumicino, dalle 10 alle 18, in via di Torre Clementina, isola pedonale, lungo il porto canale torna l'appuntamento con il Carnevale a mare, alla trentaduesima edizione: sfilata di maschere, giochi, animazione a cura di Comic Art, elezione di Miss Carnevale e mercatino di prodotti artigianali. A Fregene, nella piazzetta della posta, la mattina alle 10.30, partirà la sfilata in maschera degli alunni delle scuole del territorio. Il pomeriggio, dalle 14.30, sarà dedicato al puro intrattenimento: sul palco si alterneranno diversi artisti e le loro esibizioni saranno intervallate dal Concorso per la migliore maschera. Ci sarà anche un mercatino artigianale.Nel Municipio X di Roma, per «A Carnevale ogni Quartiere vale», ecco le iniziative in programma: dalle 9 alle 13 all'interno del campo sportivo Cernuto in via Scartazzini, a Casalbernocchi, giochi di strada, giochi popolari, caccia al tesoro e passeggiata finale. Ad Ostia, al giardino Simone Renoglio, in via delle Repubbliche Marinare, dalle 9 alle 13, festa con le mascherine, balli, canti karaoke, animazione. Al Parco Paolo Orlando, in piazzale della Stazione del Lido, dalle 9 alle 13, illustrazione storica del parco e della storia di Paolo Orlando al quale è intitolata l'area verde. Giochi e intrattenimento, ballo a tema carnevalesco a cura dell'Associazione Retake Roma con la collaborazione di «La mia Ostia». Dalle 10 alle 12, sfilata in maschera con partenza da via di Dragone (all'altezza delle scuole) per poi proseguire lungo via Giovanni Salvaterra, via Casini, con arrivo al centro anziani di via Carlo Casini, dove saranno organizzati giochi per i più piccoli e premiazione della maschera più bella.