Roma, drogato alla guida fugge al posto di blocco e sperona volanti: 10 poliziotti e carabinieri feriti, pregiudicato arrestato

Un inseguimento degno di un film Hollywood, quello che è avvenuto ieri sera tra Guidonia e Roma. Ben 10 tra poliziotti e carabinieri, sono stati feriti nello speronamento multiplo che ha coinvolto ben cinque volanti, più la macchina del fuggitivo. Che a sua volta è stato ricoverato con un trauma al ginocchio. Alla fine è stato arrestato il 33enne - italiano - che ha cercato di sfuggire agli agenti. Le accuse per lui sono pesantissime: tentato omicidio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento ai beni dello Stato.

L'inseguimento

Tutto comincia quando l'uomo, un pluripregiudicato che guida sotto l'effetto di stupefacenti, non si ferma all'alt intimato dagli agenti. Ne segue una fuga di diversi chilometri lungo la via Tiburtina: per fermarlo sono stati esplosi anche dei colpi di pistola verso le ruote della macchina, che è stato inseguita da oltre sei volanti. Alla fine, il tentativo di fuga si è concluso con un violento scontro tra la macchina del 33enn e una della polizia, che gli ha tagliato la strada su una rotatoria della Tiburtina.

Ultimo aggiornamento: 15:26

